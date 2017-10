Mondial U17 : Mali et Ghana aux portes des 8es, Guinée et Niger contraints à l’exploit jeudi 12 octobre 2017 / par La 3e et dernière journée de la phase de groupes du Mondial 2017 des moins de 17 ans commence ce jeudi. Pour l’instant, aucune des 4 équipes africaines en lice n’a encore validé son billet pour les 8es de finale. Mais aucune n’est encore éliminée.

