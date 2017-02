Pour Paul Biya, les Lions ont mis leurs adversaires dans la sauce !

mercredi 8 février 2017

Discours de Paul Biya aux vainqueurs de la CAN 2017 : "Vous avez déjoué tous les pronostics, vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries, et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce."

