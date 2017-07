Sénégal : la finale de la Coupe de la Ligue endeuillée, au moins 8 morts

dimanche 16 juillet 2017 / par

Arrêtée à la 105e minute, la finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal entre le Stade de Mbour et Ouakam a été le théâtre d’un drame ce samedi. Des affrontements en tribunes ont entraîné un mouvement de foule et un pan du mur a cédé. Bilan provisoire : au moins 8 morts et 49 blessés graves.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.