Pan Afrique Symposium CAF : l’avenir de la CAN en question à Rabat lundi 17 juillet 2017 / par Rabat, la capitale du Maroc, accueille le Symposium de la CAF mardi et mercredi. En présence des principaux dirigeants du football continental et mondial et de chacune des 55 associations membres, 8 ateliers sont au programme. Les débats vont notamment porter sur la périodicité et le format de la Coupe d’Afrique des nations.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.