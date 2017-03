Tunisie : deux nouveaux mais pas de Khazri pour les amicaux !

jeudi 16 mars 2017 / par

Pour les matchs amicaux face au Cameroun et au Maroc, le sélectionneur de la Tunisie, Henri Kasperczak, peut compter sur le renfort des binationaux Dylan Bronn et Karim Laribi. Après son remplacement mouvementé à la CAN 2017, Wahbi Khazri manque en revanche à l’appel…

