Amical : Benatia, Ayité et Slimani en forme

dimanche 31 juillet 2016 / par

A quelques semaines de la reprise des principaux championnats européens, les clubs étaient plus que jamais sur le pont ce samedi afin de poursuivre leur préparation par des matchs amicaux. Mehdi Benatia, auteur de son 2e but en 2 matchs avec la Juve, Floyd Ayité (Fulham) et Islam Slimani (Sporting) en ont profité, entre autres, pour trouver le chemin des filets.

