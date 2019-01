CAN 2015 : l’Algérie résiste au retour de Flames !

samedi 11 octobre 2014 / par

Bien lancée par un but précoce de Rafik Halliche, l’Algérie s’est imposée 2-0 au Malawi samedi et enchaîne un troisième succès dans les éliminatoires de la CAN 2015. Mais les Verts ont souffert face aux Flames et frôlé l’égalisation jusqu’au but libérateur de Djamel Mesbah.

