CAN 2017 : Le Bénin à la relance, le Congo solide, déjà deux surprises…

jeudi 24 mars 2016 / par

Le début de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017 a été marqué par le bon nul ramené par le Congo de Zambie (1-1), la victoire du Bénin qui se relance, ou encore les sensations Sao Tomé et Guinée Bissau. De leur côté, le Tchad, la Libye et le Kenya sont quasiment déjà éliminés.

