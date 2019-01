CAN 2017 : Le grand pas du Mali, la Guinée Equatoriale au tapis

En s’imposant sur le fil (0-1) à Malabo à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017, le Mali a fait coup double : il reprend les commandes du groupe C au Bénin et il élimine le Nzalang Nacional ! En corrigeant Sao Tomé 4-0, la Libye a fait les affaires du Maroc. En atomisant le Swaziland sur le même score, le Zimbabwe place en revanche la Guinée en danger. Le point sur les résultats du jour.

