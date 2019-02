CHAN 2018 : la Côte d’Ivoire épargnée, le Maroc un peu moins

vendredi 17 novembre 2017 / par

La CAF a effectué le tirage au sort du CHAN 2018 ce vendredi à Rabat. Pays-hôte, le Maroc hérite d’un groupe A abordable mais piégeux avec la Guinée, le Soudan et la Mauritanie. Placée dans la poule B, la Côte d’Ivoire bénéficie en revanche d’un tirage plus clément tandis que la Libye et le Nigeria s’affronteront dans le choc du groupe C.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.