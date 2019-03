Tunisie : Msakni et Sassi dans la liste finale pour l’Egypte

dimanche 4 juin 2017 / par

Après plusieurs jours de stage, le sélectionneur de la Tunisie, Nabil Maaloul, a tranché dans le vif et dévoilé dimanche sa liste définitive de 26 joueurs retenus pour l’affiche de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l’Egypte. Si Abdennour, Khazri et Akaichi manquent à l’appel, Sassi et Msakni sont bien là.

