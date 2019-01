Amical : Tunisie et Gabon ne se rassurent pas

mardi 15 novembre 2016 / par

Même combat pour la Tunisie et le Gabon. A deux mois de la CAN 2017, les deux sélections ont concédé un match nul inquiétant face à deux adversaires non qualifiés pour la compétition, la Mauritanie (0-0) et les Comores (1-1) mais qui sont passés plus près de l’emporter…

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.