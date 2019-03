Aston Villa : Kodjia, le cauchemar continue

vendredi 24 novembre 2017 / par

Déjà absent 5 mois cette année pour cause de fracture de la cheville, Jonathan Kodjia a rechuté et il a dû subir une nouvelle opération ce vendredi. L’attaquant ivoirien d’Aston Villa ne rejouera peut-être plus de la saison…

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.