CAN 2017 : Côte d’Ivoire-Togo, le grand écart

lundi 16 janvier 2017 / par

Le premier match du groupe C de la CAN 2017 oppose ce lundi la Côte d’Ivoire au Togo à 16h GMT (17h Paris) à Oyem. Malgré leur supériorité sur le papier, les Eléphants restent méfiants à l’heure de défier les Epeviers de Claude Le Roy et Emmanuel Adebayor.

