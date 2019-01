CAN 2017 : "Il n’y a plus de match facile"

A l’issue du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2017, l’heure est à l’optimisme, aussi bien du côté des cadors du continent que des nations plus modestes. Mais la prudence est aussi de mise, notamment chez Florent Ibenge. "On a été une surprise pour beaucoup d’équipes, on sait bien que d’autres peuvent l’être également", prévient le sélectionneur congolais. Tour d’horizon des différentes réactions au tirage.

