CAN 2017 : RDC-CIV sur un air de revanche

vendredi 20 janvier 2017 / par

Eliminée en demi-finale de la précédente édition par la Côte d’Ivoire, la RD Congo peut prendre une sacrée revanche en battant les Eléphants dans le groupe C de la CAN 2017 ce vendredi pour se qualifier en quart de finale. Mais après son entame ratée, la Selefanto ne peut plus se permettre une nouvelle contre-performance.

