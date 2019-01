CHAN 2018 : Rwanda et Nigeria virent en tête

samedi 20 janvier 2018

Respectivement vainqueurs de la Libye et de la Guinée Equatoriale sur le score de 1-0, le Nigeria et le Rwanda se détachent en tête du groupe C du CHAN 2018. Les Amavubi joueront une finale contre la Libye.

