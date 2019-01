Ile Maurice : Quand Didier Six fait des siennes à la Cosafa Cup

samedi 23 mai 2015 / par

Pour ses grands débuts à la tête de l’Ile Maurice, Didier Six s’est fait remarquer lors de la Cosafa Cup. Entre conférences de presse séchées, prises de bec avec l’arbitre et son refus de quitter le banc de touche après son expulsion, le technicien français a fait parler de lui… et récolté une suspension accompagnée d’une amende.

