LDC : Al Ahly relance tout, Mamelodi qualifié !

mercredi 27 juillet 2016

En s’imposant 1-0 au Maroc face au Wydad Casablanca mercredi à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Al Ahly a décroché son premier succès et tout relancé dans la poule A, profitant également du nul entre l’ASEC et Zesco (1-1). Dans l’autre groupe, Mamelodi Sundowns a en revanche battu le Zamalek (1-0) et déjà validé son billet pour les demi-finales !

