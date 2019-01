Mondial 2018 : Encore quatre affiches ce dimanche !

dimanche 9 octobre 2016 / par

La 1ère journée de la phase de groupes des éliminatoires du Mondial 2018 s’achève dimanche avec notamment les chocs Algérie-Cameroun et Tunisie-Guinée. Le Nigeria et l’Egypte, en déplacement respectivement en Zambie et au Congo tenteront quant à eux de marquer leur territoire d’entrée.

