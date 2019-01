Sénégal : Demba Ba et Djilobodji tentent leur chance pour le Mondial

Plus appelés en sélection avec le Sénégal depuis plusieurs années, l’attaquant Demba Ba (Shangai Shenhua) et le défenseur central Papy Djilobodji (Dijon) viennent d’adresser un appel du pied au sélectionneur Aliou Cissé dans le but de revenir dans la course pour le Mondial 2018.

