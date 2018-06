Côte d’Ivoire, Maroc, Cameroun : l’Afrique n’oubliera pas Henri Michel

mardi 24 avril 2018 / par

Décédé ce mardi à 70 ans, l’ancien sélectionneur Henri Michel aura marqué le continent africain avec la participation à 3 Coupes du monde avec le Cameroun, le Maroc et la Côte d’Ivoire, ainsi qu’à 5 CAN. Avec ses états de service, le Français restera comme l’un des "Sorciers Blancs" les plus célèbres.

