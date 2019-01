CAN 2015 : Bénin et Congo prennent une option

dimanche 20 juillet 2014

Le Bénin, le Congo et le Lesotho ont pris l’avantage sur la qualification pour la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2015 à la faveur de leurs succès respectifs ce dimanche contre le Malawi, le Rwanda et le Kenya. De son côté, la Tanzanie a été accrochée par le Mozambique.

