CAN 2015 : Tunisie et Sénégal pour faire le trou

mercredi 10 septembre 2014 / par

En déplacements respectifs en Egypte et au Botswana, la Tunisie et le Sénégal abordent cette 2e journée des éliminatoires de la CAN 2015 en positions de leaders du groupe G. Vainqueurs lors de leur première sortie, Aigles de Carthage et Lions de la Teranga ont l’occasion de faire le trou en cas de nouveau succès.

