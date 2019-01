CAN 2017 : L’Algérie avec Mesloub, sans M’Bolhi contre le Lesotho

mercredi 26 août 2015 / par

Christian Gourcuff a fait appel à Walid Mesloub, Baghdad Bounedjah et Ahmed Kashi pour défier le Lesotho sur ses terres le 6 septembre prochain lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Fraîchement transférés, Mehdi Abeid (Panathinaikos) et Raïs M’Bolhi (Antalyaspor) sont en revanche absents.

