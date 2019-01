CAN 2017 : Le Sénégal pour l’histoire, le Cameroun pour tester, le Cap Vert pour espérer

samedi 3 septembre 2016 / par

Toujours en lice pour les deux places de meilleurs deuxièmes, le Cap Vert et l’Ethiopie tenteront de saisir leur dernière chance samedi à l’occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Déjà qualifié, le Sénégal essaiera de terminer avec un bilan historique de six victoires, tandis que le Cameroun et le Ghana pourraient présenter un visage remanié.

