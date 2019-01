CM 2018 : Mali et Burkina Faso en danger, Algérie, Sénégal et Tunisie vigilants

mardi 17 novembre 2015 / par

Le 2e tour retour des éliminatoires du Mondial 2018 s’achève ce mardi. Battus à l’aller, le Mali, le Burkina Faso et l’Egypte sont contraints de renverser la vapeur pour s’épargner une cruelle désillusion. Alors que le Ghana et le Nigeria sont également dos au mur, l’Algérie, le Sénégal et la Tunisie seront eux aussi méfiants après leurs frayeurs de la manche aller.

