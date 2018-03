Amicaux : sans-faute pour le Maroc et la Tunisie

mercredi 28 mars 2018 / par

Respectivement tombeurs du Costa Rica (1-0) et de l’Ouzbékistan (2-0), la Tunisie et le Maroc ont remporté un second succès de rang en amical en ce mois de mars. De bon augure à l’approche de la dernière ligne droite avant le Mondial 2018.

