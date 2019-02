Billet - Mondial 2018 : Drogba et Yaya Touré en sauveurs de la patrie ?

dimanche 29 octobre 2017 / par

Le 11 novembre, une non-qualification en Coupe du monde face au Maroc et ce sera la catastrophe pour le football ivoirien. Le retour de Yaya Touré et Didier Drogba au sein de la sélection nationale est de plus en plus évoqué pour éviter ce scénario.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.