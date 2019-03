CAN U17 : une finale Ghana-Mali !

mercredi 24 mai 2017 / par

Même s’ils ont tous deux dû en passer par une séance de tirs au but, le Ghana, contre le Niger (0-0, 6-5 tab), et le tenant du titre malien, face à la Guinée (0-0, 2-0 tab) ont validé mercredi leur billet pour la finale de la CAN 2017 des moins de 17 ans.

